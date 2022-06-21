Yoldan geçiyordu hayat kurtardı!

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücüyü hayatta tutan müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını sol şeritte durdurdu.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI

Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya ilk müdahaleyi, sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı. Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çalcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çalcı'nın özel bir hastanede şoförlük yaptığı öğrenildi.

'15-20 DAKİKA MÜDAHALEDE BULUNDU'

Olayı gören Mikail Danış, "Sürücü kalp krizi geçirdi, yoldan geçen bir kadın sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale eden kadın sağlık çalışanıydı sanırım. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca müdahalede bulundu. Sürücünün bilinci gelip gidiyordu" dedi.