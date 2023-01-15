Batman'da, yolda yürüyen K.O. (27) isimli kadın, H.B.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, dün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli erkeğin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan H.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.O.'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.