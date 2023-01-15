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Batman'da yolda yürüyen kadına bıçakla saldırdı

Batman'da yolda yürüyen genç kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kişi, polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı

Giriş: 15.01.2023 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da yolda yürüyen kadına bıçakla saldırı - Güncel haberler
DHA

Batman'da, yolda yürüyen K.O. (27) isimli kadın, H.B.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, dün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli erkeğin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYÜR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan H.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.O.'nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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