Özet

Sürücü yorgunluğu, hem güvenlik hem de sürücü sağlığı açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Araçların beyaz gürültü ve titreşim gibi faktörlerinin bu durumu nasıl etkilediği üzerine daha fazla araştırma yapılması, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin güvenliğini artırmak adına kritik bir öneme sahiptir.

Kaynak: Bilimteknik