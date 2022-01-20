Yolcu maske takmadı, uçak Miami'ye geri döndü

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129 yolcu ve 14 kabin görevlisi taşıyan Boeing 777, Miami'ye geri döndüğünde maske takmayı reddeden yolcunun gözaltına alınıp alınmadığı açıklanmadı.

American Airlines yaptığı açıklamada, uçuşun "federal maske gereksinimine uymayı reddeden rahatsız edici bir müşteri" nedeniyle yönlendirildiğini söyledi.

Bu olay hava yolu yolculuklarında yaşanan birçok sorunun sonuncusu. Daha önce Mayıs 2021'de Southwest Airlines uçuşundaki Kaliforniyalı bir kadın, emniyet kemerini takması, maskesini düzgün takması istendikten sonra, bir kabin memuruna yumruk atarak üç dişini kırmıştı.

Ekim 2021'de de yine bir American Airlines uçuşunda yine 'maske' sorunu yaşanmış, maske takmayan yolcu kabin memuruna yumruk atmıştı.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, 1 Ocak'tan bu yana yüz maskeleriyle ilgili 92 olmak üzere yolcularla toplam 151 problem yaşandı. 2021'de gerçekleşen toplam 'problem raporu' 5 bin 981 olarak kaydedilirken bunun 4 bin 290'ı maskeyle ilgili oldu.