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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme tartışmasında can verdi | Son dakika haberleri

        Yol verme tartışmasında can verdi

        Ankara'da yol verme tartışmasında iki kişi tarafından darp edilen 37 yaşındaki H.K. yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:40
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        Yol verme tartışmasında can verdi
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte çıkan yol verme tartışmasında motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilen H.K. (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada H.K., motosikletteki Ç.K. (20) ile B.N. (25) tarafından saldırıya uğradı. H.K.’yı darbeden Ç.K. ile B.N. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Darp sonucu ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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