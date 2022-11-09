Yol kenarında bulunan ölü bebekte korkunç detaylar!

Adana'da olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Ray Sokak'ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş cansız bebek gördü.
BEBEĞİ BIRAKAN ARANMAYA BAŞLANDI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.
BEZE SARIP, BEBEK ARABASIYLA GÖTÜRMÜŞ
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. (38) olduğunu belirledi. H.M.´nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi.
POŞETİ BIRAKIP GİTTİ
Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.´yi gözaltına aldı.
"EŞİM ANLAMASIN, DİYE BOL ELBİSE GİYDİM"
Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın, diye geniş ve bol elbiseler giydim.
"ÖLÜ OLDUĞUNU GÖRÜNCE BEZE SARDIM"
Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp, bıraktım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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