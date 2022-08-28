YÖKDİL cevap anahtarı için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sınavda iyi bir dil puanı almak isteyen öğrenciler sınav sonrasında YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılmasını bekliyordu. İşte YÖKDİL/2 sınavı temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı...