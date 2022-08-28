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YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı! YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı PDF indir

YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı! YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı heyecanı bugün yaşandı. 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihine ilişkin detaylar takvimde yerini alırken YÖKDİL soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. İşte gün itibariyle son durum ve merak edilen soruların yanıtları...

28.08.2022 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • YÖKDİL cevap anahtarı için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sınavda iyi bir dil puanı almak isteyen öğrenciler sınav sonrasında YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılmasını bekliyordu. İşte YÖKDİL/2  sınavı temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı...

  • 2022 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başladı. Toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 3 saat (180 dakika) olup 13:15'te sona erdi.

  • YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

  • YÖKDİL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    2022 YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

  • 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

    Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

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