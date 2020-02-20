YÖKDİL sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? sorusu adayların gündeminde. ÖSYM, YÖKDİL sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınava girerken adayların bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca adaylar sadece YÖKDİL sınav giriş belgesinde yazılı olan sınav merkezinde sınava gerebilirler. YÖKDİL sınavına dair detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAV YERLERİ - SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020

ÖSYM aşağıdaki açıklama ile birlikte adayların YÖKDİL sınav giriş belgelerine erişebildiğini duyurdu:

"01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV BELGESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.