YÖK Başkanı Özvar: Türkiye en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri

Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Taksim'deki bir otelde düzenlendi.
Burada konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin, bu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahip olduğunu belirtti.
Yükseköğretim sisteminin yıllar içerisinde hızla gelişme ve genişleme gösterdiğinin altını çizen Özvar, bugün yüksek öğretim kurumlarının, akademik personelleri ve öğrencileriyle birlikte başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel rekabet ortamında, güçlü bir şekilde varlık gösterdiğini ve talep gördüğünü ifade etti.
Özvar, şöyle devam etti: "Avrupa yükseköğretim alanı içinde yer alan Türk yükseköğretim sisteminde, 78'i vakıf olmak üzere 207 üniversitemizde 8 milyonu aşan öğrencimiz 180 bin öğretim elemanımız bulunmaktadır. Türkiye, yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Uluslararası öğrenci sayılarındaki artış da ülkemizin bir cazibe merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. Uluslararası öğrenci sayısındaki toplam rakam bugün itibarıyla 240 bini bulmuştur. UNESCO verilerine göre dünya genelinde Türkiye en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biridir."
Toplantıda, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) çerçevesindeki faaliyetler, Ortaokul/Liseler Arası Üçüncü Öğrenci Değişim Programı, Türk Konseyi Üye Devletlerinin Eğitim Uzmanları İçin Eğitim Değişim Programı (kapasite geliştirme eğitimi), Üye Devletlerin Ortaöğretim/Liseleri Arasındaki Kardeş Okul İlişkileri ve Türk Akademisi konuları ele alındı.
Toplantının sonunda, "Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği" ve "Türk Üniversiteler Birliği ve Yüksek Öğrenim Alanının Kurulmasına İlişkin Yönerge'nin 10. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" imzalandı.
Bu kapsamda hazırlanan metni Türkiye adına YÖK Başkanı Özvar imzaladı.
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