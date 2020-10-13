Salata günün her saatinde canınız çekice, yiyebileceğiniz bir yemek çeşididir. Salata çeşitleri saymakla bitmez. Ben size yoğurtlu patates salatası tarifi vereceğim. Ayrıca çok doyurucu ve lezzetli olan yoğurtlu patates salatasını yapıp, yanına da çay demleyerek komşularınızı davet edebilirsiniz.
Yoğurtlu Patates Salatası İçin Gereken Malzemeler:
4-5 adet büyük boy patates
2 adet büyük boy havuç
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım limon
Karabiber
Pul biber
Zeytinyağı
Tuz
Süslemek İçin;
Pul biber
Nane
Haşlanmış mısır
Ortası İçin;
1 kâse yoğurt
Mayonez
2 diş sarımsak
Yoğurtlu Patates Salatası Yapılışı:
Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup, haşlayın.
Tereyağını ekleyin ve hafifçe karıştırın.
Soğuması için bir kenara alın.
Havuçları rendeleyin.
Sıvıyağ eklediğiniz bir tavaya alıp, soteleyin.
Biraz soğuduktan sonra patateslere ekleyin.
Soğumuş olan patatese maydanoz ekleyin.
Limon, baharatlar, zeytinyağı ve tuzunu ekleyip karıştırın.
Tart kalıbını streç filmle kaplayın.
Patatesli karışımı içine boşaltın. Ve bastırarak düzleyin.
Dolapta 2 saat bekletin.
Daha sonra servis tabağına ters çevirerek alın.
Bir kâsede yoğurt ve mayonezi çırpın.
Sarımsağı da ekleyin.
Kalıptan çıkardığınız patateslerin boşluğuna yayın.
Üzerine de nane, pul biber ve mısırla süsleyin.
Salatanız hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Salatanızı yapmadan önce buzdolabında bekleme süresi olacaktır.
İkram saatinizi ona göre ayarlayın.
Yoğurtlu patates salatası aynı gün içinde tüketilmeli.
Tart kalıbınız yoksa benim gibi borcam da veya farklı sunumluklar da kullanabilirsiniz yeter ki serviste dilimlerken sıkıntı çıkarmasın.
Mayonezli sarımsaklı sosu yoğun sevenleriniz varsa önceden hazırlamanız sarımsağın aromasını yoğun olması için yeterli olacaktır.
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