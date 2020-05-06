Zayıflamak için önemli olan tek seçenek aldığımız kaloriyi aynı değerde yakmayı sağlamaktır. Bunu yaparak ancak dengeli kilo alabiliriz ya da aynı kiloda kalabiliriz. Ve yapacağımız her diyet, mutlaka uzun süreli ve sağlıklı olmalıdır. Tek bir gıda tüketimiyle zayıflamak hayalciliktir ve mümkün değildir. Yoğurdun içeriğinde bulunan protein değeri tok tutmayı sağlar, ancak tek başına kilo verdirmez.
Yoğurt Zayıflamaya Etki Eder Mi?
Yoğurt iyi bir protein kaynağıdır ve kalori açısından da düşük içeriklidir. Ancak kaymaklı olmamasına dikkat edilmelidir. Diyet yaparken karbonhidrat yerine protein içeren gıdaları almak hem tokluk hissine hem de kilo vermeye etken olabilmektedir. Öğün içerisinde ya da ara öğünlerde yediğiniz bir kase yoğurt sizi uzun süre tok hissettirecektir. Diyette ara öğün yemek %22 daha fazla kilo vermeye etken olabiliyor. Yoğurt yağ yakılması açından da fayda sağlar ve kasları güçlendirir. Yoğurt tüketimi diyet esnasında alındığında bel bölgesindeki yağlanmaların azalmasına da yardımcı olmaktadır.
Diyet yaparken yoğurdu diyet listenize eklemeniz ve ara öğün olarak tüketmeniz faydalı olacaktır. Ancak az yağlı olarak tüketmeniz gerekir. Eğer tek yemeği sevmiyorsanız, tarçın ya da taze meyve koyarak tüketebilirsiniz. Ancak meyveli hazır yoğurtlardan kaçınmalısınız. Yalnız; diğer gıdalardan alınan kaloriyi düşürmeniz gerekebilir.
Yoğurdun içerdiği, kalori miktarı;
Yoğurt; A, C, B2, B6 ve B16 vitaminleri içerir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko ve selenyum mevcuttur. Yüksek oranda kalsiyum deposudur.(100 gramda günlük gereksinimin %12 sini karşılar.)
Probiyotik içerikli yoğurtların, tansiyona iyi geldiği belirtilmektedir. Ayrıca sindirim sitemine de fayda sağlar. Egzersiz ya da spordan sonra yenilen bir kase yoğurt enerji kazanmaya yararlı olmaktadır. Yoğurdun;yüksek oranda yağ içermesi, tüketilmesi ya da diyette kullanılması açısından bu durum,göz önünde tutularak uygulanmalıdır.
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