Yoğun günler için sadece tek tavada pişirebileceğiniz sağlıklı ve besleyici noodle tarifi!
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, sağlıklı ve lezzetli bir tavuklu ve sebzeli noodle tarifi ile karşınızdayız. Hem doyurucu hem de pratik olan bu tarif, yoğun tempoda olanlar için mükemmel bir seçenek. İşte adım adım nasıl yapacağınız!
- 1
Yoğun bir günün ardından lezzetli ve sağlıklı bir yemek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tavuklu ve sebzeli noodle tarifiyle hem hızlı hem de doyurucu bir öğün elde edebilirsiniz. İşte detaylar!
- 2
MALZEMELER
200 gram noodle
1 adet tavuk göğsü
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 avuç brokoli
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
- 3
HAZIRLANIŞI
Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Havuç, biberler ve brokoliyi ince ince dilimleyin. Sarımsakları doğrayın.
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- 4
Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve tavukları altın rengi alana kadar soteleyin. Ardından tavukları bir kenara alın.
Aynı tavaya sebzeleri ekleyip yüksek ateşte birkaç dakika soteleyin. Sebzelerin hafif yumuşaması yeterlidir, kıtır kıvamda kalması önerilir.
- 5
Paket talimatlarına göre noodle'ı haşlayın ve süzün.
Tavuk, sebzeler ve noodle'ı tavada birleştirip soya sosunu ekleyin. İyice karıştırarak lezzetlerin bütünleşmesini sağlayın.
- 6
SUNUM ÖNERİSİ
Hazırladığınız tavuklu ve sebzeli noodle'ı sıcak olarak servis edin. Üzerine taze soğan veya susam serpiştirerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.
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