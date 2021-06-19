Yoğun bakımda sevindiren düşüş

Son dönemde alınan tedbirler ve ivme kazanan aşılama ile birlikte vaka sayılarında görülen düşüş, hastanelere de olumlu yansıdı. Başkentte hastanelerde Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde hasta sayıları, büyük oranda düştü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi´nde koronavirüs hastalarına ayrılan 25 yataktan sadece 9'u dolu durumda.
Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, sayıların düşmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Burası 25 yataklı, üçüncü basamak bir yoğun bakım. Yani her türlü imkanın olduğu her türlü tedaviyi yapabildiğimiz bir ünitedeyiz. 25 yataklı yoğun bakım ünitemizi Covid-19 için ayırmıştık; fakat şu an çok mutluyuz çünkü şimdi burada sadece 9 hasta yatıyor. Hasta sayılarımız gittikçe azaldı, azalıyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ocak- şubat aylarına göre çok daha iyi durumdayız. Çok belirgin azalma var. Ekranlarda her gün açıklandığında azalmayı izliyoruz ama biz o azalmayı hisseden ekipteyiz" dedi.
Prof. Dr. Özcan, sayıların düşmesinde kısıtlama ve aşılamanın önemine dikkat çekerek, "Vakaların azalmasında birçok faktör var ama en önemlisi herhalde aşılama ve kapanma uygulaması olarak söyleyebiliriz. Kapanmanın çok etkisi var; çünkü maske ve mesafe kuralını bazen çok uygulayamıyoruz. Aşılamanın etkisini de yadsıyamayız. Aşılama sonrası etkinin olduğunu biz şöyle gözlemledik ünitemizde daha önceki aylarda daha yaşlı hastaları kabul ederken yoğun bakıma, özellikle mart-mayıs döneminde yatan hastaların yaşının biraz daha düşük olduğunu gördük. Yaş aralığı 40-65 yaş arasına indi. Bu da aslında bize aşılamanın etkinliğini gösteriyor. Demek ki aşılamadan fayda görüyoruz. Son zamanda çok yoğun olan aşılama ile çok daha iyi bir sürece doğru yaklaştığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım servisinde de vaka sayısı, son dönemde yüzde 60 oranında azaldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs yoğun bakım servisinde yüzde 60 oranında azalma olduğunu belirterek, "Hastanelerimizde hem kapanma tedbirleri hem dünyadaki 3'üncü dalganın etkisinin azalması hem de aşılanmanın çok ciddi etkisini gördüğümüz için çok ciddi oranda azalma var. Yüzde 60 oranında bir azalmadan bahsedebiliriz. Şu anda yoğun bakımımızda, kliniklerimizde boş yatak olması bizim için tabi ki yüz güldürücü bir gelişme" dedi.
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