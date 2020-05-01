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Habertürk, koronavirüse karşı en yoğun mücadelenin verildiği yerler olan yoğun bakım servislerinde bir güne tanıklık etti. Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve Kameraman Özcan Öztürk, İstanbul'un en yoğun hastanelerinden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk ve Yetişkin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne girdi.

Yoğun Bakım Servislerinde bebek vakalar da var, günler sonra entübeden dönen hastalar da...

Hastalara nefes kadar yakın ancak kendi çocuklarına mesafeli olan sağlık çalışanları, en çok da çocuklarını özlediklerini dile getiriyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Fethi Gül, "Sayılar azalmış olabilir, bu sayıların azalması bizim için umut verici ama gerekli tedbir ve önlemi uzun bir süre elden bırakmamamız gerekiyor. Güneşli günler yakında. Güzel günleri göreceğiz diye umuyorum" dedi.

İşte yoğun bakımlardaki bir gün...