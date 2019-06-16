YKS'nin üçüncü oturumu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı.

137 bin 773 kişinin başvurduğu YDT için adaylara 120 dakika süre veriliyor. YDT, 871 binada ve 10 bin 17 salonda gerçekleştiriliyor. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alıyor.

YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alıyor.

YDT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK? YDT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS'nin 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) için yapılıyor. YDT 16 Haziran 2019 (Pazar) günü saat 15.45'te başladı. YDT sınavı 120 dakika sürecek. YDT sınavı 17.45 saati itibariyle sona erecek.