2021 YKS TYT sınavında Türkçe sorularından birinde yer alan Alman Çeşmesi şıkkı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Yazım yanlışları onulu sorusunun cevabının Alman Çeşmesi olduğunu düşünen öğrenciler Alman Çeşmesini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
ALMAN ÇEŞMESİ NASIL YAZILIR?
"Alman Çeşmesi" bir özel isimdir. Türkçe'de Özel isimlerin ilk harfleri büyük harfle başlar. Alman Çeşmesi şeklinde yazılması gereken kelimede belirtme durum eki de ayrılmaz.
ALMAN ÇEŞMESİ NEREDE?
Alman Çeşmesi, İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda, Sultan I. Ahmed Türbesi'nin karşısında yer alan çeşme. Alman İmparatoru II. Wilhelm'in Sultana ve İstanbul'a hediyesidir. Almanya'da yapılıp 1901'de İstanbul’daki yerine monte edilmiştir. Neo-Bizanten üslubunda bir çeşmedir; içeriden altın mozaikle süslüdür.
ALMAN ÇEŞMESİ HİKAYESİ
Alman Çeşmesi, Türkiye'ye üç kez gelen İmparatorun 1898'de İstanbul’a ikinci kez gelişinin anısına ithaf edilmiştir. İlk gelişinde 1889 Osmanlı ordusuna Alman tüfeklerinin satışını sağlayan II. Wilhelm, ikinci İstanbul ziyaretinde Bağdat Demiryolu'nun Alman firmalarına verilmesi vaadini almıştı. Bu ziyaretin anısına Alman hükûmeti tarafından yaptırılan çeşme, imparatorun bir deseninden yola çıkarak düzenlenmiştir.
Çeşmenin planlarını Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Ayrıca Alman mimar Carlitzikle İtalyan Mimar Joseph Antony de bu projede çalışmışlardır. Alman hükûmeti önce hipodrom alanını düzenlemiş, meydanın ağaçlandırılması yapıldıktan sonra Almanya’da hazırlanan çeşme buradaki temeller üzerine oturtulmuştur. Mermerleri ile değerli taşları Almanya’da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul’a getirilmiştir.
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