YKS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM tarafından YKS tercih süresi uzatıldı. Normalde 2 Ağustos'ta bitecek olan YKS tercihleri 25 Temmuz'da başlamıştı. Tercihlerini yapmayan adaylar son gün bugün. 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda tercihlerini tamamlayabilecektir. Peki YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı
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YKS tercihleri bugün sona eriyor! Üniversite yerleştirme işlemlerini tamamlamayanlar içi son gün bugün. YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. YKS tercihlerinde son güne kadar değişiklik yapılabilir. İşte YKS tercih ekranı ve tüm detaylar
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. YKS tercihlerinde son güne kadar değişiklik yapılabilir.
ÖSYM DUYURMUŞTU
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.
Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.