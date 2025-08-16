Habertürk
        YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaptı. ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçları duyurulacak. YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Üniversite YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 09:39 Güncelleme: 16.08.2025 - 09:39
        • 1

          YKS tercih sonuçları sorgulaması sürüyor. İyi bir üniversite hayali kuranlar YKS yerleştirme sonuçlarını bekliyor. YKS tercihleri tamamlandıktan sonra üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih dönemi için takvim belirlenirken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

          Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos'ta erişime açıldı.

          2025 yılında ise YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.

          T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.

          YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI

          Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak.

          Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

        Habertürk Anasayfa