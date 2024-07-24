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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır?

        YKS tercih kılavuzu 2024: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden YKS tercihleri yapılacak. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar istediği üniversite taban puanı ve kontenjanlarına göre bir okula yerleşecek. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu hakkında tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:03
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        • 1

          YKS üniversite tercih tarihleri belli oldu. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS kılavuzuna çevirdi. Puan, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak olan adayların gözü kulağı YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2024 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, üniversite tercihleri nasıl yapılır?

        • 2

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu.

          Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

          19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

          YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

        • 3

          Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

          Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

          Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        • 4
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