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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

        YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geri sayım sürüyor. 8-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS sınavlarına giren öğrenciler tarafından gözler güncel duyurulara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi açıklandı. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:40
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        • 1

          Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 4

          2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

          2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

        • 5

          YKS (TYT, AYT, YDT) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

          8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

        • 6

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          2024-YKS (TYT,AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları İçin Tıklayınız

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