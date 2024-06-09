YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geri sayım sürüyor. 8-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS sınavlarına giren öğrenciler tarafından gözler güncel duyurulara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi açıklandı. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
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YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU
2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
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YKS (TYT, AYT, YDT) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na 9 Haziran 2024 tarihinde saat 18.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
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Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
2024-YKS (TYT,AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları İçin Tıklayınız
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