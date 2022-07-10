YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde YT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavın soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasının ardından iyi bir üniversite hayaliyle sınavda ter döken adaylar "2022 YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan üniversite sınavı sonuç tarihi...