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ÖSYM açıkladı! YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı 2022 YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM duyurdu! 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Haziran ayında ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumu, milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. ÖSYM sınav takvimi ile milyonların beklediği 2022 YKS sonuçları tarihi netlik kazandı. Büyük bir heyecanla beklenen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. İşte, 2022 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

10.07.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde YT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavın soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasının ardından iyi bir üniversite hayaliyle sınavda ter döken adaylar "2022 YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan üniversite sınavı sonuç tarihi...

  • 2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

  • YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

  • ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

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