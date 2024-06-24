YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 YKS tercih tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sene YKS 17-18 Haziran'da yapıldı. Sonuçlar 20 Temmuz'da duyuruldu ve tercih işlemleri de 27 Temmuz tarihinde alınmaya başladı.

Buna göre sonuçların açıklanmasının ardından kabul edilecek olan tercihlerin 24 Temmuz gibi alınmaya başlaması bekleniyor. Kılavuzun da tercih sürecinin başlamasıyla yayımlanması öngörülüyor.