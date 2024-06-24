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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 TYT, AYT, YDT YKS sınav sonuçları sorgulama sayfası

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT, AYT, YDT YKS sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Üç oturumda gerçekleşen YKS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav sonuçları için Temmuz ayı işaret edildi. Buna göre sonuçların açıklanmasının ardından kabul edilecek olan tercihlerin 24 Temmuz gibi alınmaya başlaması bekleniyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT, AYT, YDT YKS sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:33
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        • 1

          YKS sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanmasıyla YKS tercihleri başlayacak. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 8 - 9 Haziran günlerinde gerçekleşti. Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

          YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 YKS tercih tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sene YKS 17-18 Haziran'da yapıldı. Sonuçlar 20 Temmuz'da duyuruldu ve tercih işlemleri de 27 Temmuz tarihinde alınmaya başladı.

          Buna göre sonuçların açıklanmasının ardından kabul edilecek olan tercihlerin 24 Temmuz gibi alınmaya başlaması bekleniyor. Kılavuzun da tercih sürecinin başlamasıyla yayımlanması öngörülüyor.

        • 4

          2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

          2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

        • 5
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