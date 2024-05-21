ÖSYM ile her sene uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak ardından ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen bilgiler...