YKS puan hesaplama nasıl yapılır? Öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. 15-16 Haziran tarihleri arasında milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite okuyabilmek için TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla gerçekleştirilen sınavlarda ter döktü. Sınavın ardından ise dün gece sınav sonuçları açıklandı. Puan hesaplama işlemleriyle de üniversite tercihleri için ön hazırlık olacak. İşte, YKS puan hesaplama detaylar...

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmyks taban puanlarıiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler...

YKS SINAV İTİRAZLARI

ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için “aday şifresi” ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın, aday şifresini unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her bir sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamaz.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen adaylar bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir.

• “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerinde değişiklik gerektiren adaylar, bu bilgilerini ilgili sınava/tercih işlemlerine başvuruda ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır (MEB e-okul sisteminden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılan ortaöğretim eğitim bilgileri hariç)

• ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde söz konusu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular ve işlem ücretleri:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği

• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği

• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

• ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır.

• Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti: 5,00 TL

(Bu ücret, Başvuru Merkezlerinde Başvuru Merkezi görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 5,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

Her bir oturuma ait Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği: 50,00 TL (e-sınavlar hariç)

(Bu ücret, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

İncelemeler Ankara'da ÖSYM Büro'sunda yapılmaktadır.

YKS TABAN PUANLARI

ÖSYM taban ve tavan puanlarında mevcut yılın tercih sonuçları belirlenme aşamasında olduğu için; bir önceki yılın sonuçları dikkate alınıyor. Dolayısıyla öğrenciler 2018 YKS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirebilirler.