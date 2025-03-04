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        Haberler Bilgi Yaşam YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2025: ÖSYM YKS geç başvuru ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, AYT, TYT, YDT ne zaman yapılacak?

        YKS geç başvuru tarihleri 2025: ÖSYM YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte?

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Bilindiği üzere geç başvuru günlerinde, başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte AYT, TYT ve YDT oturum tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:58
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        • 1

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre YKS geç başvuru ücreti, belirlenen tarihlerde %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 YKS geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL? AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar…

        • 2

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.

        • 3

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS başvuru ücreti, her sınav için 450 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

          Buna göre YKS geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

        • 4

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          YKS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

          Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        • 6

          YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 7
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