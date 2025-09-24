2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.

Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.

İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.

