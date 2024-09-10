YKS 2. ek tercih sürecinde son günler! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
6 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercihlerinde son günlere girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme kılavuzuna göre tercihleri yapan üniversite adayları, YKS ek tercihlerin sona ereceği tarihi gündemine aldı. Sürecin tamamlanmasının ardından YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercihleri bitti mi? İşte 2024 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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YKS maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. YKS ek tercih işlemleri son başvuru tarihine kadar ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Sürecin tamamlanmasının ardından YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek tercihlerinin sona ereceği tarih...
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2024 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
2024 YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
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KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
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2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2024 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:
''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
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Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''
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2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.