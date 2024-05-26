YKS DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Denemede yer alan sorular alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğüne ve soru çeşitliliğine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde, AYT denemesi 26 Mayıs 2024 tarihinde ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecektir.