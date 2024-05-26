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        Haberler Bilgi Yaşam YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS deneme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl sınava girecek olan öğrencilere YKS TYT, AYT ve YDT deneme sınavları hazırlandı. YKS denme sınavına ogmmateryal.eba.gov.tr adresi üzerinden girilebiliyor. Peki, MEB YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:01
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        • 1

          MEB, ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmelerini sağlamak amacıyla YKS deneme sınavı yapıyor. 25 Mayıs'ta TYT ile başlayan YKS'ye Doğru 2024 online sınavları 27 Mayıs Pazartesi YDT ile sonuçlanacak. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          YKS DENEME SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

          Denemede yer alan sorular alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğüne ve soru çeşitliliğine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde, AYT denemesi 26 Mayıs 2024 tarihinde ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecektir.

        • 3

          YKS 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir.

          Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

        • 4
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