YKS boş kontenjanlar 2024 PDF: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları
ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 yılı için yayımlandı. Böylece YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Üniversite ek yerleştirme tercihleri, 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adaylar, kılavuzda yer alan YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini dolduracak. Peki, YKS boş kontenjanlar nereden öğrenilir? İşte 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları PDF listesi…
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ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Üniversite 2. yerleştirme tercih işlemleri, 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İlk süreçte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecinde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını değerlendirecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nereden öğrenilir? İşte Üniversite ek kontenjanlar 2024 listesi...
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2024 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
2024 YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
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2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2024 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:
''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''
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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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TEMEL İLKELER
1. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2024-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2024-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.
3. 2024-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2024- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.
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EK YERLEŞTİRME TERCİH KURALLARI
1. 2024-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
3. 2024-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
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YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.
TABLO 3 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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