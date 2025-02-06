YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları için bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe günü başlıyor. Üniversiteli olmak için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru sisteminin ne zaman açılacağını sorguluyor. Öte yandan TYT, AYT, YDT oturumları için belirlenen başvuru ücretinin ne kadar olduğu da merak ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS başvuru kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Üniversite sınavı olarak da bilenen YKS için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak. TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için hazırlıklarına tam gaz devam eden adaylar, ‘’2025 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru günü olması nedeniyle TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ve 2025 YKS başvuru kılavuzu için araştırmalar sıklaştı. İşte, detaylar…
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2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA?
3 oturumda yapılacak YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
YKS başvurularının 6 Şubat 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.
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2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Başvuru Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuza ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.
Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
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YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu ile belli olacak.
2024 yılında YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL olarak belirlenmişti.
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2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak.
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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.
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