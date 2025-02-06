Üniversite sınavı olarak da bilenen YKS için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak. TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için hazırlıklarına tam gaz devam eden adaylar, ‘’2025 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru günü olması nedeniyle TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ve 2025 YKS başvuru kılavuzu için araştırmalar sıklaştı. İşte, detaylar…