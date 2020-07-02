Yine yeniden 'Bayi Toplantısı'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gösterimi yarım kalan 'Bayi Toplantısı', yeni normalleşme sürecinde sinemaların açılmasıyla 3 Temmuz'dan itibaren tekrar gösterime girecek

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İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile başrolü paylaştığı 'Bayi Toplantısı', sinemaların açılmasıyla 3 Temmuz'dan itibaren tekrar gösterime girecek. 21 Şubat'ta izleyiciyle buluşan film, 1.035.589 kişi tarafından izlenmiş, gösterimi koronavirüs pandemisi nedeniyle yarım kalmıştı.

BKM yapımı 'Bayi Toplantısı', Konya, Antep ve Erzurum'dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatıyor.