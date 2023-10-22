Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 12. BBP Olağan Kurultayı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin delegeleri selamlamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İHA'nın haberine göre Destici, kurultayda yaptığı konuşmada, son 10 yıllık zaman diliminde Türkiye’nin güvenliğini birinci dereceden etkileyen çok fazla gelişme yaşandığını kaydederek, “Son olarak Kudüs’te, Gazze’de yaşananlar, vicdan ve insaf sahibi hiçbir insanın kabul edemeyeceği bir insanlık dramı olmasının yanı sıra, adım adım bölgemizi ve topyekun dünya barışını tehdit eden bir probleme dönüşüyor” diye konuştu.

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"SİVİLLERE YÖNELEN SALDIRILAR CİNAYETTİR"

Filistin’de yaşananları üzüntüyle takip ettiklerini belirten Destici, “Osmanlı’nın, Türklerin bölgeden çekilmek zorunda kalmasından sonra, yaşananlara sağduyuyla baktığımızda, hep aynı nedenlere, aynı faillere, aynı sonuçlara ulaşıyoruz. Anlaşmazlık konusu ne olursa olsun, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, sivillere yönelen saldırılar cinayettir. Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölgedir. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz örneğe rağmen; insanlığın, geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler, bilimin ve teknolojinin bugün geldiği düzey, Kudüs’ün, tüm inanç grupları için bir 'sevgi' ve 'barış' merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Bu duruma İsrail izin vermeyecek mi? Amerika buna müsaade etmeyecek mi? O zaman yeni bir Selahattin Eyyubi gelir, Kudüs’ü fetheder ve Mescid-i Aksa’yı bağımsızlaştırır. Bunu yapacak da Türkiye’dir, Türk milletidir” ifadelerini kullandı.

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Dışişleri Bakanı da açıkça Siyonist olduklarını söylediler” diyen Destici, sözlerine şöyle devam etti: “Onlardan da beklenecek bir şey yoktur. Arap Birliği’nin liderleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Türkiye olmasa kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar. Onun için yine ümit Türkiye’dir, Türk milletidir.”

"AZERBAYCAN KAİDELİ BİR DEVLET GİBİ DAVRANDI"

2. Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenilerin korsan bir seçim ve sözde bir yönetim ilan ettiklerini söyleyen Destici, “Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açtılar; arazilere mayın döşediler; istihkam ve mevzi çalışmalarında bulundular. Devam eden saldırıların ardından Azerbaycan, vatan toprağı olan Karabağ’da bir antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan bu antiterör operasyonunu; Karabağ’da yaşamak isteyen Ermeni kökenli vatandaşlarının güvenliklerini sağlayarak, ayrılmak isteyenleri tüm ihtiyaçlarını karşılayıp bölgeden güvenli bir şekilde naklederek yaptı. Kaideli bir devlet gibi davrandı” değerlendirmesinde bulundu.