İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir parkta pitbull cinsi köpeğin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, bölgeye giden ekipler, Irak uyruklu Sabar J. (39) ve Ali Hasan Albood Al E.'nin (37) pitbullun ısırmasıyla yaralandığını belirledi.

Yaralılar, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A.'yı, evinde gözaltına aldı. El konulan köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.