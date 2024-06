REKLAM advertisement1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamalar...

Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

Maalesef insanlığı temsil eden bu tür sorunları çözmek için görevli olan uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu 9 aydan bu yana tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için İsrail aleyhine açılan bir dava var. Bu davada İsrail yargılanmaya başladı. İsrail'in aleyhinde soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için tedbir kararları verildi. Maalesef tedbir kararları uygulanamadı. İsrail'in bu saldırıları durdurması konusunda bir mahkeme kararı var ortada. Bu mahkeme kararı maalesef icra edilemiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de etkisiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde İsrailli yöneticiler hakkında yakalama kararı talep etti. Maalesef bunun da icra talebinin olmadığını hep beraber görüyoruz. Uluslararası sistemin maalesef insanlığın sorunlarına çare olamadığını bu Filistin'de Gazze'deki katliamlar noktasında da net bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanımız her platformda bunu ifade ediyor. Dünya 5'ten büyüktür derken. Uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına çare olmasını gerektiğini çare olamıyorsa burada bir problem olduğunu ve uluslararası sistemin bir revizyona tutulmasını başta Birleşmiş Milletler kürsüsü olarak her platformda söylüyor. G-7 zirvesinde liderlerle yaptığı görüşmelerde de Gazze ve Filistin'de akan kanın durdurulması noktasında her liderle görüşmelerini sürdürdü. 9 aydan bu yana da zaten Türkiye oradaki akan kanın durdurulması konusundaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdüren oradaki insanlara Filistinlilere insani yardımı noktasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bir ülke. Dünya'da insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün insan hakları diye bağıran çocuk hakları diyen kadın hakları diyen uluslararası kuruluşların maalesef Filistin ve Gazze söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını hep beraber görüyoruz. Bunu üzülerek görüyoruz. Biz Türkiye olarak insan haklarını dünyada hakkı hakkaniyeti adaleti savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu devam ettireceğiz. Çocuk katillerinin bir an önce yargılanması ve hesap vermesi. Eninde sonunda bu gerçekleşecek. Bu bayram diyoruz ki İslam aleminin Müslümanların sıkıntı çektiği hüzün duyduğu son bayram olsun. Bütün temennimiz bu. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Sağlık, huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Bütün ülkemizin barış olsun huzur olsun