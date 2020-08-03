Yılmaz Erdoğan, Rüştü Onur'u doğumunun 100'üncü yılında ünlü şairin 'Mektup' adlı şiiriyle anıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı, koronavirüs pandemisi sürecinde, dijital projelerine farklı bir edebiyat projesi ekledi. Proje kapsamında şairlerimiz, doğum günlerinde ünlü isimlerin seslendirdiği şiirleriyle anılıyor. Yılmaz Erdoğan, proje kapsamında Rüştü Onur'u 100'üncü doğum günününde ünlü şairin 'Mektup' adlı şiiriyle anıyor.

Yılmaz Erdoğan, 2013'te Rüştü Onur ile Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayatlarını 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filmiyle beyazperdeye aktarmıştı. Erdoğan, senaryosunu yazıp yönettiği filmde aynı zamanda Behçet Necatigil'i canlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat ve Belçim Bilgin ile başrolleri paylaştığı 'Kelebeğin Rüyası', 2.167.456 kişi tarafından izlenirken Türkiye'nin Oscar adayı olmuştu.

RÜŞTÜ ONUR KİMDİR?

3 Ağustos 1920 tarihinde Devrek'te dünyaya geldi. Babası bir köy öğretmeni olan Mehmet Emin Onur, annesi Fikriye Hanım'dır Ailenin en büyük çocuğu olan Rüştü Onur'un Hüseyin ve Saffet adında iki erkek kardeşi vardır. İlk öğrenimini 1933'te Devrek'te tamamladıktan sonra Kastamonu'da başladığı ortaöğrenimini Zonguldak'ta Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde sürdürdü. Vereme yakalandığı için 1938'de öğrenimine bir yıl ara vermek zorunda kaldı; ertesi yıl tekrar okula başlasa da artık okul havasından uzaklaştığı için öğrenimine devam edemedi. Okulu bıraktı ve Maliye Varidat Memur Muavini olarak Ereğli Kömür İşletmeleri'nde çalışmaya başladı.

Hastalığının şiddetlendiği 1941 - 1942 yıllarını iş ve hastane arasında geçiren Onur, Zonguldak M. Çelikel Lisesi'nde bir sene öğretmenlik yapan Behçet Necatigil ve yakın arkadaşı şair Muzaffer Tayyip Uslu ile birlikte Zonguldak'ta çıkan dergi ve gazetelerde ve İstanbul'da yayımlanan Değirmen mecmuasında şiir ve yazılar yayımladı. Sağlığı kötüleşince İstanbul'a giderek Heybeliada'daki Senatoryumda tedavi gördü. İstanbul-Zonguldak seferlerini yapan Anafartalar Vapuru'nda Mediha Sessiz ile tanıştı. Mediha Sessiz Kandilli Lisesi'ni bitirdiği yıl Karabük Demirçelik Fabrikası'nın açtığı memuriyet sınavını kazanarak burada bir süre memurluk yaptı.Karabük'te aniden rahatsızlaşan Sessiz'in hastalığının ne olduğu belirlenemeyince İstanbul'a gitti ve Heybeliada Sanatoryumu'nda tedavi gördü. Taburcu edildi fakat hastalığı iyice arttı. Beşiktaşlı doktor Ahmet bey hastalığının karın zarı ihtilabı teşhisi koydu ama iş işten geçmişti. Bu süre içinde Rüştü ile evlenen Mediha Sessiz, çok geçmeden yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Rüştü Onur'un da hastalığı arttı ve ağırlaştı. Nitekim Beşiktaş'ta Şair Leyla Sokak'taki evinde 2 Aralık 1942'de yaşamını yitirdi. Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

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