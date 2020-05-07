Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanarak yaklaşık 45 günlük mayalanma sürecinin ardından tüketilebilir hale gelen şalgam, Kovid-19 salgını sürecinde de sofraların vazgeçilmezi arasında bulunuyor.Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.Adanalı şalgamcılar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, bu yılki ihracatta da geçen yıla göre önemli bir artış bekliyorlar.Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde insanların gazlı içeceklerden uzaklaşarak daha doğal ürünlere yöneldiğini söyledi.Bağışıklık sistemini güçlendiren, şeker içermeyen ve hücreleri yenileme özelliği bulunan şalgamın bu süreçte çok fazla tercih edilir hale geldiğini aktaran Nas, şu an yurt içi ve dışından gelen talebi karşılayabilmek amacıyla fazla mesai yaptıklarını söyledi.Türkiye genelinde şu an yıllık 60 milyon litre şalgam üretimini yapıldığını belirten Nas, "Şalgam global bir ürün haline geldi. Yıllık 60 milyon litre üretimin 18 milyon litresini Almanya, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Japonya başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç ediyoruz. Kovid-19 süreciyle İsveç ve İsviçre'ye de ihracat başladı. Son süreçte işlerimiz yüzde 40 büyüdü." diye konuştu.Nas, Türkiye'nin milli içeceği olan şalgamın başka bir ülkede üretilmediğini ve sektörde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini de vererek, şalgamı daha tanınır hale getirmek ve sektörü büyütmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!