AA

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Gürkan Cihan, boy uzatma ameliyatı için araştırmalarda bulundu. Araştırmalar sonucunda ameliyat olmaya karar veren Cihan'a Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uysal yönetiminde gerçekleştirilen operasyonla bacaklarına uzayabilen manyetik çivi takıldı.

171 CM'YE ULAŞMAK İSTİYOR

Cihan, uygulanan tedavi yöntemiyle 171 santimetreye ulaşmak istiyor. Gürkan Cihan, yaklaşık 10 yıldır bu ameliyatı araştırdığını söyledi. Ergenlik yaşlarında fark ettiği boy kısalığının nedenini araştırdığını dile getiren Cihan, "Bir takım elbise veya bir kot pantolonu çok rahatlıkla giyemiyordum. Çocukluğumdan beri hep bir arabam, evim veya hiçbir şeyim olmasa bile boyumun 7-8 santimetre uzun olmasını istedim. Kısa boylu dünyaya geldiğim ve bunu değiştirmenin pek mümkün olamayacağını düşündüğüm için çok üzülüyordum. Araştırdım ve çok da bilgi sahibi oldum bu konuyla alakalı. En sonunda günümüzde teknolojinin bu seviyelere gelmiş olmasıyla beraber ameliyat edilmeye karar verdim" diye konuştu.

AMACI TÜRKİYE ERKEK BOY ORTALAMASINA YAKLAŞMAK

Cihan, ameliyatı Sakarya'da yaptırmasının sebebinin Prof. Dr. Uysal'ın bu konudaki dünyaca ünü olduğunu belirterek, "Benim buradaki amacım 7-8 santim ihtiyacım olduğu kadar yani Türkiye erkek boy ortalamasına yakınlaşmaktı aslında uzun boylu olmak değil, bu da çok ince bir ayrıntı benim için. Benim normaldeki boyum 163 santimetre, şu anda uzamasını hedeflediğimiz boyum 171 santimetre" dedi.

"PLANLADIĞIMIZ EN AZ 6 SANTİM UZATMA ŞEKLİNDE"

Prof. Dr. Mustafa Uysal da yaptıkları incemeler sonucunda boy uzatma ameliyatının Gürkan Cihan için uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Uysal, "Her iki femur dediğimiz uyluk kemiklerinden birer kemik kesisi yaparak uzatma ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyat çok sık uygulanan, yaygın bir ameliyat değil. Türkiye'de tabii ki uygulanıyor ama bu bölgede özellikle bir ilk diyebileceğimiz bir ameliyat. Belli riskleri var fakat tekniğine uygun yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde etme şansı var" şeklinde konuştu.

KENDİNDEN UZAYABİLEN ÇİVİ TAKILDI

Uysal, hastanın üzerinde hiçbir cihazın olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Tamamen her şey içeriden olup bitecek. Bütün açtığımız yaraları da kapattık. İçeriye konulan kendinden uzayabilen bir çivi, manyetik bir alan düzeyi içerisinde çalışan dışarıdan uyguladığımız manyetik alana cevap veren ve kendinden uzayan bir çivi. Bu çivinin limitleri var, çivi tiplerine göre. Gürkan'a koyduğumuz çivinin limiti 8 santim. Her şey yolunda giderse 8 santim uzayabilir ama bunu sınırlayan bazı şeyler var, yumuşak dokunun dengesi, dizinin düz durabilmesi, yürüme dengesinin bozulmaması, vücut oranının bozulmaması. Planladığımız en az 6 santim uzatma şeklinde. Sonrasını gidişata göre kendisiyle oturup karar vereceğiz."