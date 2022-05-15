Yılın ilk Kanlı Ay Tutulması'ndan nasıl etkileneceğiz? 0:00 / 0:00

2022 yılının ilk Ay Tutulması için geri sayım başladı... Peki 16 Mayıs'ta meydana gelecek Kanlı Ay Tutulması, hangi bölgelerden izlenebilecek? Tutulma Türkiye'den gözlenebilecek mi? Astrolojide etkileri neler olacak? İşte Tam Ay Tutulması ile ilgili tüm merak edilenler!

Büyüleyici astronomik olaylar arasında yer alan ve milyonlarca kişinin ilgisini gökyüzüne çeviren Ay Tutulması geldi çattı. 16 Mayıs'ta gerçekleşecek yılın ilk Ay Tutulması için nefesler tutuldu. Peki Ay Tutulması, nerelerden, saat kaç sularında izlenebilecek? Bu tutulmaya neden 'kanlı' deniliyor? Türkiye'den gözlenebilecek mi? Astrolojiye etkileri ne olacak?

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA MEYDANA GELECEK VE NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen görünebilecek. Türkiye'den ise hava açık olduğu takdirde başlangıç ve parçalı tutulma evresi izlenebilecek. Ayrıca ışık kirliliğinin tutulma deneyimine gölge düşürebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 16 Mayıs'ta meydana gelecek Tam Ay Tutulması'nın evreleri şu şekilde olacak:

Tutulmanın başlangıcı (Yarı gölgeli): 03.31

Parçalı tutulmanın başlangıcı: 05:28

Tam tutulmanın başlangıcı: 06:29

Tam tutulmanın ortası: 07:11

Tam tutulmanın sonu: 07:54

Parçalı tutulmanın bitişi: 08:55

Tutulmanın bitişi (Yarı gölgeli): 09:52

YAKLAŞIK 75 DAKİKA SÜRECEK

Tutulma sırasında Ay, Dünya'dan 362.1265 km uzakta olacak.

Tutulma, son on yılın en uzunlarından biri olacak. Tutulmanın tamamı yaklaşık 5 saat 20 dakika, tam tutulma ise yaklaşık 75 dakika sürecek.

Heyecan verici gökyüzü olayında Ay, Güneş Tutulması'nda olduğu gibi kararmayacak, bunun yerine kırmızı veya turuncu tonlarında parlayacak. Ancak Ay, kan kırmızısına dönmeden önce donuk kömür renginde gözükecek. Bu rengin, gezegenimizin atmosferindeki parçacıklara bağlı olarak değişebildiğini hatırlatalım. Örneğin, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga Krallığı'nda yakın zamanda meydana gelen bir volkanik patlama nedeniyle stratosfere yayılan kül bulutlarının, Ay'ı daha kızıl gösterme olasılığı bulunuyor.

Tabii Ay tamamen siyaha dönmeyecek olsa da, gökyüzü önemli ölçüde kararacak ve Samanyolu daha net bir şekilde gözükecek. Örneğin, tutulmayla Ay'ın sol alt tarafındaki turuncu renkli yıldız Antares'i görebilmek mümkün olacak.

Güneş Tutulması'nın ne kadar deneyimlenebileceği gözlemicinin konumuna bağlı. Fakat Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay Tutulması'nı izleyebilirsiniz. Ayrıca özel ekipman gerektiren Güneş Tutulması'ndan farklı olarak, Ay Tutulması'nı çıplak gözle görebilirsiniz.

TAM AY TUTULMASI NEDİR? NEDEN 'KANLI AY' DENİR?

Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kesmesiyle gerçekleşiyor. Ay Tutulması sırasında Dünya'nın gölgesi Ay üzerinde görülüyor.

NASA'ya göre Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı, Ay'a ulaşıyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya 'Kanlı Ay tutulması' da deniliyor.

Ay Tutulması'nın bu yıl bir kez daha meydana geleceğini, fakat 8 Kasım'da yaşanacak bir sonraki tutulmanın Türkiye'den gözlemlenemeyeceğini hatırlatmakta fayda var.

TUTULMANIN ASTROLOJİYE ETKİLERİ...

Ay Tutulması, Akrep burcunun 25 derecesinde gerçekleşiyor. Sabit burçlar olan Akrepler, Boğalar, Aslanlar ve Kovalar diğer burçlara göre tutulmadan daha çok etkileniyor. Tutulmanın etkisinin ortalama 2 ay kadar olacağı belirtiliyor.

Astrologlara göre bu süreçte kayıpların, hayal kırıklıklarının ve sağlık konularının ön plana çıktığını görebilirsiniz. Tutulma zamanı daha yoğun duygular içerisinde olabilir, duygusal kararlar alabilirsiniz.

Aile içinde ve ikili ilişkilerde dönüm noktasından geçebilirsiniz. Arkadaşlık ve dostluklarda sınav verebilirsiniz.

Korkularınızla yüzleşmeye daha meyilli olabilirsiniz. Fakat bu dönemde çok fevri davranışlarda bulunmamakta, köprüleri yakmamakta fayda olacaktır.

Ancak zorlayıcı etkiler barındırmasına karşın tutulma; hızlı olayların gelişmesine, fırsatlara ön ayak olabilir.

Uzun zamandır düşünülen, planı yapılan fakat hayata geçirilemeyen konuların hızlandığını görebilirsiniz. Büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçebilirsiniz. Fakat elbette insanların konfor alanlarından uzaklaşarak yeni planlara yönelmesi çok da kolay değildir. Bunun bilincinde olursanız ve kendinizi değişime açarsanız tutulma sizin için faydalı olacaktır.

Tutulmanın dünyada ise petrol, deprem, radyoaktif konular, borçlar, rezervler ve yasakları ön plana çıkaracağı ifade ediliyor. Zehirlenmelere ve sürüngenlerden gelen tehlikelere de dikkat çekilirken, ekonomik olarak zor bir sürecin yaşanabileceği öngörülüyor.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI



Tam Ay Tutulması ortak para alanınızda gerçekleşiyor sevgili Koç burçları... Eşinizin, ailenizin ya da ortaklaşa iş yaptığınız kişilerin paralarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Ödemelerle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Bu aralar maddi konular, oldukça kafanızı meşgul ediyor. Bu durum nedeniyle para konusunda düşüncesizce hareket edebilirsiniz. Dikkat!

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI



Kanlı Ay Tutulması, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklaşa işler alanlarında sizleri etkiliyor sevgili Boğa burçları... Özellikle değişime kapalı olmanız nedeniyle bu tutulma sizi zorlayabilir. İkili ilişkilerle, ortaklaşa işlerle, çalıştığınız işle ilgili sorgulamalarınız artıyor. Kendinizi değişime kapamamalı, yeniliklere açık olmalı fakat fevri kararlar da almamalısınız.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI



Tutulma, sağlık, hizmet ve iş konularında sizleri etkiliyor sevgili İkizler burçları... İş ortamında yaşadığınız stresin, sağlığınızı olumsuz etkileme olasılığı var. Bu nedenle sağlığınıza gereken özeni göstermeli, kontrollerinizi aksatmamalısınız. Yaşadığınız stresi azaltmak için size keyif verecek aktivitelere yönelebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI



Bu tutulma aşk ve ilişkiler evinizde meydana geliyor sevgili Yengeç burçları... Tutulma zamanı daha duygusal olma ve ilişkinizi sorgulama eğiliminde olabilirsiniz. Mantığınızı devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Ayrıca varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olaylar da gündeminizde olabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI



Ay Tutulması'nda ev, aile ve yuva ile ilgili konuları masaya yatırabilirsiniz sevgili Aslan burçları... Ev değiştirme, arazi satın alma gibi durumları daha çok düşünebilirsiniz. Fakat riskli yatırımlardan, cesur kararlardan kaçınmakta fayda var.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Tutulma yaklaşık iki ay boyunca iletişim konularınızı etkiliyor sevgili Başak burçları... İletişimle alakalı krizler, problemler ve anlaşmazlıklara karşı dikkat! Yakın çevrenizle alakalı aydınlanma yaşayabilir, gizli bilgilerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Reklam, pazarlama, halkla ilişkiler konularıyla alakalı bir mesleğiniz varsa, acele kararlar vermemelisiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

Bu tutulma para evinizde gerçekleşiyor sevgili Terazi burçları... Para ile ilgili konularda daha cesur kararlar vermek isteyebilirsiniz. Fakat riskli durumlardan mutlaka kaçınmalısınız. Zorlanma yaşamamak için bu dönemi daha çok paranızı, borçlarınızı yapılandırmak için ayırabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI



Tutulma dönemi sağlığınız ön plana çıkıyor sevgili Akrep burçları... Eğer bırakmak istediğiniz kötü alışlanlıklarınız varsa şimdi tam zamanı... Kendiniz için güzel kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise birtakım zorlanmalar söz konusu... Acele kararlar vermemenizi tavsiye ederiz.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

Hislerinizin kuvvetli olacağı bir tutulma zamanından geçiyorsunuz sevgili Yay burçları... Bu dönem yakınlarınızla, arkadaşlarınızla veya ailenizle ilgili gizli bilgiler açığa çıkabilir. Ya da sizden gizlenen gerçekler önünüze düşebilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

Ay Tutulması, planlar, organizasyonlar ya da davet ile ilgili konuları etkiliyor sevgili Oğlak burçları... Kafanızda bir plan yapmış olabilirsiniz fakat bu planların her zaman kusursuz bir şekilde ilerlemeyeceğini bilmelisiniz. Hırs yapmak yerine olayları biraz daha akışına bırakmalısınız.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

Kanlı Ay Tutulması, iş ve kariyerinizi etkisi altına alıyor sevgili Kova burçları... Patronlarınızla aranızda oluşabilecek fikir ayrılıklarına, krizlere ve problemlere hazırlıklı olmalısınız. Ancak kariyer konusunda yaşanabilecek haksızlıklar, sizi yeni kararlar almaya, yeni meslekler edinmeye itebilir. Kendinizi hiç olmadığı kadar kararlı ve güçlü hissedebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

Tutulmayla beraber seyahat, eğitim, yurt dışı ve hukuki konular gündeme geliyor sevgili Balık burçları... Belki de bu konularda değişim yaşamak, yeni kararlar almak istiyordunuz fakat bir türlü cesaretinizi toplayamıyordunuz. İşte tutulma zamanı, planlamalar yaparak hayatınızın nasıl olması gerektiğine karar verebilirsiniz.