Pandemiyi öngörmüşlerdi... Yine bildiler

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Habertürk TV'de 31 Aralık 2021 gecesi yayınlanan Teke Tek Yılbaşı Özel programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan astrologlar Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2022 için yaptığı öngörüler yeniden gündeme geldi. Pandemiyi önceden bilen astrologlar, 2022 yılı için 'savaş, buğday kıtlığı' gibi sorunları ele aldı.

İşte astrologlar Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner'in aylar öncesinden tahminleri...

Ünlü astrolog Dinçer Güner 2022 yılı için şu sözleri kullandı:

Finans, para, toprakla ilgili konuların çok önemli olacağı bir yıla giriş yapıyoruz. Önceki yıllarda da sürekli gıda ile ilgili sorunlardan bahsetmiştik. Çünkü Boğa burcu beslenmekle, topraktan çıkan ürünlerle, buğdayla ilgili ilişkileri temsil eder.

Mesela 2022 senesinde buğday çok önemli olacak. Aynı şekilde fasulye, domatesle ilgili konuları da çok duyacağız. Bu ürünlerin üretimi, transferi ya da ulaşamaması halleri biraz sorun olacak. 2022’de bir gıda krizi var.

Bu yılki tutulmaların güney ayağı Akrep’te gerçekleşiyor. Güney ayağı da genellikle bizi zorlayan temaları temsil ediyor. Özellikle borçlar, faizler, madde ile ilişkili konular, petrol konusu, yer altı konusu, maden ocakları, uranyum, nükleer ve genetik konular 2022’nin ana teması olacak gibi duruyor.

Jüpiter-Neptün kavuşumu enflasyonla çok ilişkilidir. Bu nedenle nisan mayıs ayları aylarında enflasyonun genişlemesini ve büyümesini düşünebiliriz.

5 Nisan artı ve eksi 3 günü oldukça tehlikeli buluyorum. Mars ve Satürn kavuşumu meydana gelecek. Bu kavuşumlar genellikle dünya üzerinde askeri operasyonların artmış olduğu bir zamanı işaret etmekte. Artı özgürlüklerin kısıtlandığı, yeni kuralların gelmiş olduğu bir dönemi gösterir.

5 Nisan civarı dijital skandalların, kripto paraların güvenliğiyle ilgili sorunların ortaya çıkabileceğini düşünüyorum.

ABD 2022’de çok önemli bir sene geçirecek. Bu döngüyü finans ve parayı temsil eden bir alanda olumsuz şekilde yaşayacak. Şubat ve temmuz, ABD için çok önemli zamanlar.

2022'de kripto paraları ve altını çok konuşacağız.

Hazirandan sonra enerji savaşları, enerjiyle ilgili krizler ve emlak fiyatlarındaki artış göze çarpıyor.

Finansal astrolojinin önemli ismi Hande Kazanova ise şöyle konuştu:

Mars ve Uranüs karşıtlığıyla Jüpiter ve Mars dik açısı, bazı noktalarda fanatizme, farklı görüşteki konu ve olayları abartabileceğimiz bir döngüye işaret ediyor. Çok ciddi sınırlar ayrılabilir.

Jüpiter'in Balık burcunda olması evrensel şifalanma, evrensel sevgi, insanlara yardım etmeyle çok bağlantılı. Aslında aramızdaki bütün farklılıkları geri planda bırakacağımız ve birbirimizin yardımına koşacağımı bir dönem.

2022’nin ilk 5 ayında insanların birbiriyle yakınlaştığını göreceğiz. Belki mecburi dayanışma olacak, belki de empati kuracağız.

Aynı zamanda bunu sadece biz yapmayacağız, devletler de yapacak ve birçok ülkeye yardım paketleri devreye girecek. Bu yardım paketlerinden kaynaklı olarak insanlar birbirlerine çok ciddi anlamda fayda sağlayacak.

11 Mayıs'tan sonra ateş elementine geçiyoruz. Biraz daha herkesin kendisini düşüneceği, ateş enerjisinin devrede olacağı bir dönem. Ateş, silahlanmayla da bağlantılı. Silah ve demir çelik sektörünün ön plana çıkacağı bir süreç olacak.

Benim yaptığım araştırmada Jüpiter'in Balık burcundan Koç burcuna geçtiği 2010-2011 yıllarında Arap Baharı vardı. Bu geçişin olduğu 1999 yılında Hindistan ve Pakistan arasında bir savaşa rastlıyoruz. 1987 yılında İran ve Irak savaşını görüyoruz.

Herkesin kendini bıraktığı, birazcık daha devletlerden büyük politikaların beklenmediği ama diğer taraftan enflasyonist etkilerinin görüldüğü zamanların ardından savaş patlak verir. Bu noktaya doğru gittiğimiz bir dönem...

Rusya ve Ukrayna arasında bir savaşın meydana gelme olasılığı çok yüksek. Ayrıca siber savaşlara, bilginin açığa çıkmasına da dikkat etmeliyiz.

1962 ve 63'lü yıllara bakmak gerekiyor. Çünkü hem Jüpiter'in Balık hem de Satürn'ün Kova burcunda olduğu dönemlerde Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğunu görüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Türkiye'de anayasa değişikliğinde çok hızlı bir geçiş olacağını düşünüyorum.

Suriye'deki olayların çok hızlanacağı bir döngü içerisine gidiyoruz. Benim gördüğüm, dünya 1962 yılında yılında nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. O nedenle ülkelerin nükleer anlamda birbirleriyle restleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.

Ünlü eğitmen astrolog ve yazar Öner Döşer ise dünya savaşına dikkat çekerek şu cümleleri paylaştı:

Ülke olarak tarım ziraat anlamında hasat ettiğimiz ürünleri stoklama sistemi geliştirmemiz çok önemli. Suyu ve gıdayı biriktirmeliyiz.

Ben önümüzdeki dönemde bazı ülkelerin ihracatını çok sınırlayacağını, özellikle toprak ürünlerinin ihracatını sınırlayacağını düşünüyorum. Kıtlık ve kuraklık konusunun kendini göstereceğini ve daha da ileriye gideceğini tahmin ediyorum.

Boğa ve Akrep burcundaki tutulmalarda, Ay düğümlerinin yer değiştirmesini ele alırsak 9 – 9.5 yılda bir tekrarlıyor ama 18.5 yıllık döngüleri var. Bunlardan bazıları şimdi olduğu gibi Uranüs diziliminde olmuş.

Tarihten bakarsak örneğin 1937-1940 yılları arasında Ay düğümlerinin şimdi olduğu gibi Uranüs’te dizilimi var. Tarihte bu yıllar arasında neler yaşandığına bakmak lazım. Tabii diyeceksiniz ki orada 1939’da patlak vermiş olan bir dünya savaşı var. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü var.

7 Kasım 1938'de gerçekleşen Ay Tutulması'ndan 3 gün sonra Atatürk vefat etmiş. 2022'nin 8 Kasım'ında gerçekleşecek Ay Tutulması, 1938'deki tutulmayla hemen hemen aynı derecede. Bu nedenle 1938'den 84 yıl sonra (Uranüs’ün bir döngüsü 84 yıl) buna benzer bir şeyi 2022’nin sonunda, 8 Kasım’da deneyimleyeceğiz.

8 Kasım 2022'de ABD yarı dönem seçimleri var ve Joe Biden oldukça zorlanacak. Biden'ın görev süresini tamamlayamayacağını ve Kamala Harris'in sorumluluk alacağını düşünüyorum. 2023 bilhassa ocak şubat civarında Harris görev üstlenebilir.

2022'nin ilkbahar aylarında deniz hukuku alanında gelişmeler yaşayabiliriz.

Hem Venüs gerilemesinin hem de Mars gerilemesinin aynı zamana denk geldiği 1989-1990 yıllarına da bakmak lazım. Bu dönemde mesela Körfez Savaşı başlamış, İsveç ekonomik krizi başlamış ve Amerika o vakte kadarki en yüksek enflasyonu görmüş.

Tabii iyi şeyler de var mesela Almanya'nın birleşmesi de bu döneme denk gelmiştir. Türkiye içinde baktığımız zaman bizde ne yazık ki bazı suikastlar olmuş. Dolayısıyla bu tür risklere de açık bir zaman dilimi.

Vladimir Putin’in haritasında 2023’ün yaz aylarında ilerletilmiş bir Yeniay var ve Mars derecesine çok yakın. Yani yeni bir döngüye giriyor ve Mars, askeri konularla çok alakalı. Dolayısıyla Putin ve askeri temalar, Ukrayna-Rusya krizi zaten 2022’nin Ocak ayında çok tetiklenecek. Ama 2023’ün ikinci yarısından itibaren 2024 yılında daha da artacak.