Yılın 'En güçlü' isimleri belli oldu! Hadise, Edis, Can Bonomo...

HABERTURK.COM

Yılın en dikkat çeken projeleri ve isimlerinin yarıştığı PowerTürk Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Müzikseverlerin oylarıyla belirlenen Türkiye'nin en güçlü isimlerine toplam 10 kategoride ödül ve bir de "Hayat Boyu Başarı Ödülü" verildi. Bu sene yenilikçi ve teknolojik bir yaklaşımla PowerTürk Müzik Ödülleri, sanatçılara NFT olarak da verildi.



Ünlü isimlerin konuşmalarıyla duygusal ve renkli anlar yaşanan PowerTürk Müzik Ödülleri'ne Nükhet Duru, Hadise, Can Bonomo ve Demet Evgar, Emir Can İğrek, Madrigal, Deeperise adıyla bilinen DJ Mesut Yılmaz, Jabbar, Batuhan Kordel, Cemal Can Canseven katıldı.

EDİS'E LOS ANGELES'TA ÖDÜL MOTİVASYONU

Ödül töreninde, "En Güçlü Erkek Şarkıcı" ve Martılar ile "En Güçlü Şarkı" ödüllerini alan Edis ise albüm çalışmalarından ötürü Amerika'da olması sebebiyle geceye çok özel bir videoyla katıldı.

Edis, "PowerTürk ailesi bu sene beni gerçekten çok mutlu etti. Sevenlerimi çok özledim, orada olmayı çok isterdim. Bu ödül buradaki yoğunluğumda beni çok motive etti. En kısa sürede kavuşacağız." dedi. Edis, 'En Güçlü Şarkı' ödülünü Martılar'ın söz ve müziğini yapan Emrah Karakuyu ile düzenlemesini gerçekleştiren Ozan Çolakoğlu adına aldığını söyledi.

NÜKHET DURU'YA 50. YILINDA ANLAMLI ÖDÜL

"Hayat Boyu Başarı" ödülünün sahibi olan Nükhet Duru, "Hayatım boyunca emek vermeye çalıştım. Ne ünlü olmaya ne çok popüler olmaya ne de çok hit şarkıların peşinden koşmaya hevesli değildim. Kalıcı, nitelikli ve benzeri çok fazla olmayan şarkılar yapmaya çalıştım. Bu sene 50. yılımı dolduruyorum. Bunun fark edilmesi, yeniden motive olmak, yeni çalışmalar üretmek, genç arkadaşlarla yepyeni sound'lar aramak beni çok mutlu ediyor. Yeniliğin gerisinde kalmamak gerek. Dünyada değişen çağa her zaman ayak uydurmalıyız. Bunun için de çok uğraş veriyorum. Üstelik bu ödülün benim için en büyük farkı NFT olarak da almış oluyorum." sözleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

HADİSE: AYAĞA KENDİM KALKIYORUM!

"En Güçlü Kadın Şarkıcı" ödülünün sahibi olan Hadise, "PowerTürk benim için müzik, klip, emek, radyo, televizyon, geçmişimiz ve geleceğimiz demek İyi ki sizlerle kliplerimizi, ödüllerimizi, şarkılarımızı, hikayelerimizi paylaşabiliyoruz. Her ödül çok değerli ama 'En Güçlü Kadın' ödülü bir tık daha güzel diyebilirim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Çünkü bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Ayağa kendim kalkıyorum. Düşsem de ağlasam da tekrar kendimi güçlendiren ilk kişi benim, tabii ki sonra sizler. O yüzden kendime de teşekkür ediyorum." diyerek, mutluluğunu paylaştı.

İLK ALBÜME GELEN ÖDÜL MADRİGAL'I SEVİNDİRDİ

Törende iki ödülün sahibi olan bir isim daha vardı. Madrigal, "En Güçlü Grup" ve ilk albümleri Neogazino ile "En Güçlü Albüm" ödülleriyle birlikte sahnedeydi. Müzik dünyasının sevilen grubu yaptıkları konuşmada, "Bu ödülü almamızda emeği olan tüm dinleyicilerimize, oy veren herkese çok teşekkür ederiz. 'Neogazino' bizim ilk albümümüz. Müzikal kariyerimizde çok büyük bir değeri var. Bu albümün yapım aşamasında emeği geçen Erekli Tunç Stüdyoları ve Mert Kasap'a çok teşekkür ediyoruz. NFT yeniliğine yenilikçi bir yaklaşımla ödülü de böyle vermek çok vizyonlu ve güzel bir hareket. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EMİR CAN İĞREK: ÖDÜLLER BİZİ MOTİVE EDİYOR

"En Güçlü Klip" ödülünün sahibi olan Emir Can İğrek, "Kor" şarkısının yönetmeni Mehmet Ali Ergin'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Ödüller önemli. Bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim hayatımız stüdyolarda, sahnelerde geçiyor ve somut bir şekilde ödüllendirilmek çok güzel. Bizi motive ediyor. Hem aday gösterildiğimiz için hem de seçildiğimiz için ayrı bir mutlu olduk. Şimdi bütün yol arkadaşlarımla beraber üretmeye, stüdyoda çalışmaya, sahne yapmaya devam edeceğiz. Umarım daha güzel işler yapar, seneye de buralarda oluruz." diye konuştu.

DEMET EVGAR: ÇOK MUTLUYUM

"Rüyamda Buluttum" şarkısıyla başarılı bir çalışma gerçekleştiren Can Bonomo ve Demet Evgar PowerTürk dinleyicileri tarafından "En Güçlü Beraberlik"le ödüllendirildi. Demet Evgar "Müzik dünyasına böyle bir giriş yaptığım için çok mutluyum. Şarkıyı sahiplenen dinleyiciye, PowerTürk ailesine teşekkür ediyorum ve sana gerçekten çok teşekkür ediyorum Can, beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için." açıklamasını yaptı.

CAN BONOMO: DEMET İLE ŞARKI DAHA GÜZEL OLDU

Can Bonomo da, "Sevgili Demet seninle daha güzel oldu bu şarkı. Bir de şarkının düzenlemesini yapan Can Saban'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca ödülün NFT olarak da verilmesi çok avangart ve yenilikçi. Seneye görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

DEEPERISE VE JABBAR: FARKLI BİR DENEYİM OLDU

Törende Deeperise & Jabbar "En Güçlü DJ Beraberliği" ödülünün sahibi oldu. DJ Deeperise ve Jabbar; "PowerTürk Müzik ödüllerinde bizi dinleyen ve destekleyen herkese yürek dolusu teşekkürler. Bu ödülün bizim için ayrı bir yeri var. Çünkü dijital ortamda Türkiye'de ilk defa verilen bir ödül. NFT olarak da verilmesi bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu ödülü farklı kılan başka bir unsur da dijital olarak bize verilmesi." şeklinde konuştu.

CEMAL CAN CANSEVEN: YENİ ŞARKI İÇİN ÇALIŞIYORUM

Cemal Can Canseven, "En Güçlü Yükselen Şarkıcı" ödülü için tüm sevenlerine teşekkür ederek, "Kahraman" benim ilk bebeğim. Her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar kendim ilgilendim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum dedi. "Dijitalin Genç Yeteneği" ödülünün sahibi olan Batuhan Kordel, müzik dünyasına girişinin pandemiyle eş zamanlı olduğunu söyledi ve ailesine ve sevdiklerine teşekkür etti.

PowerTürk Müzik Ödülleri kazananlar

* EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

Hadise

* EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Edis

* EN GÜÇLÜ ALBÜM

Madrigal-Neogazino

* EN GÜÇLÜ KLİP

Emir Can İğrek-Kor

* EN GÜÇLÜ GRUP

Madrigal

* EN GÜÇLÜ ŞARKI

Edis-Martılar

* EN GÜÇLÜ DJ BERABERLİĞİ

Deeperise & Jabbar

* EN GÜÇLÜ BERABERLİK

Can Bonomo & Demet Evgar

* EN GÜÇLÜ YÜKSELEN ŞARKICI

Cemal Can Canseven

* DİJİTALİN GENÇ YETENEĞİ

Batuhan Kordel

* HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Nükhet Duru