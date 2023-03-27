Yıldızlar, PSG'de kalacak mı?

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Paris Saint Germain'de gözler yıldız futbolcularda...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'in geleceği, son zamanların merak konusu...

TRT Spor'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden lacivert beyazlılarda fatura Messi'ye kesilmiş; Rennes maçında ıslıklanan oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddiaları güç kazanmıştı.

Son durum PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye soruldu. Al-Khelaifi, Lionel Messi ile birlikte Kylian Mbappe ile de yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.

Al-Khelaifi, "Diğer kulüplerden teklifler almalarına rağmen PSG'de oynamak isteyen dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız .Onları elimizde tutmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Fransız ekibinin başkanı, "Neler yapabileceğimizi analiz edeceğiz. Hata yapmayacağız" dedi.

Katarlı yönetici, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Fransa Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetlerin ardından, oyuncuların Lig 1'i kazanmaya odaklandıklarını vurguladı.

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