Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Gültepe semtinde doğdu. 54 yaşındaki Yıldız Tilbe 6 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur.
YILDIZ TİLBE NERELİ?
Aile arasındaki takma ismi Yadigar olan Yıldız Tilbe'nin annesi Altun Tuncelili, babası ise Ağrılıdır. Yıldız Tilbe'nin babası mevsimlik işçi olarak çalıştığı için ünlü sanatçı orta ikinci sınıfta okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe, şöhret olmadan önce bir evlilik geçirmişti.
YILDIZ TİLBE SANAT HAYATI
Yıldız Tilbe ünlü olmadan önce küçük yaşta bir evlilik geçirdi. 18 yaşından küçükken yaptığı ilk ve tek evlilği oldu. Yıldız Tilbe'nin eşinin ismi Güngör Karahan. 1984 yılında Güngör Karahan ile evlenen Yıldız Tilbe 5 yıl sonra 1989 senesinde boşanmıştı. Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden ilk ve tek çocuğu dünyaya geldi.
Yıldız Tilbe'nin medyanın gündeminden uzak duran kızının ismi Sezen Burçin. Yıldız Tilbe'nin ilk eşi ile olan evliliğini yürütemedi ve boşandı. İkinci evliliğinden sonra teşettüre giren Sezen Burçin Karahan'ın şu an bu evlilikten 2 çocuğu var. Yıldız Tilbe kendisinden 17 yaş küçük olan kızı Sezen Burçin Karahan ile erken yaşta torun sahibi de oldu.
Yıldız Tilbe eşinden boşandıktan sonra İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gitmiş ve vokalistlik teklif etmiştir.
Sezen Aksu'nun teklifini kabul eden Yıldız Tilbe İstanbul'a gelmiş ve ünlü sanatçının evine yerleşip bir süre onun yanında yaşamıştı. Sezen Aksu'nun bir süre vokalistliğini yapan Yıldız Tilbe 'Delikanlım' şarkısı ile müzik dünyasında unutulmayacak bir çıkış yaptı.1994 yılında çıkardığı bu albüm ile şöhret olan Yıldız Tilbe, bir çok hit şarkıya imza attı.
YILDIZ TİLBE'NİN ALBÜMLERİ
1994: Delikanlım
1995: Dillere Destan, 1996: Aşkperest, 1998: Salla Gitsin Dertlerini
2001: Gülüm, 2002: Haberi Olsun, 2003: Yürü Anca Gidersin
2004: Yıldız'dan Türküler
2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, 2005: Papatya Baharı
2006: Tanıdım Seni, 2008: Güzel, 2009: Aşk İnsanı Değiştirir
2010: Hastayım Sana, 2011: Oynama, 2013: Yeniden Eskiler Arabesk
2014: Şivesi Sensin Aşkın, 2015: Yıldız Tilbe, 2016: Oynat
2017: Sevgililer Günü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!