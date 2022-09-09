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Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor! 'Kendime yüzük aldım' demişti - Magazin haberleri

Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

Daha önce Twitter hesabından, "Kendime yüzük aldım" ifadelerini yayınlayan Yıldız Tilbe, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." diyerek, güldü

09.09.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yıldız Tilbe, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • "ŞARKI YAPMAYA ZAMAN YOK"

    Mağazaları dolaşan ve basın mensuplarıyla sohbet eden Tilbe, "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.

  • "KENDİ KENDİME EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, daha önce yayınladığı "Kendime yüzük aldım" gönderisiyle alakalı konuştu.

    Ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." ifadelerini kullanarak, güldürdü.

  • Tilbe, muhabirlerin, "Maskeyi farklı bir amaç için kullanmışsınız sanırım" sözlerine ise gülerek, "Maskeyi ters çevirip, saçıma bant yaptım, tutsun diye. Lazım olduğunda da hemen maske oluyor. Biri yaklaşınca maskeyi yüzüme indiriyorum, kapatıyorum. Araba sürünce ise başıma geçiriyorum. Araba sürerken rüzgarda saçım dağılmasın diye..." yanıtını verdi.

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