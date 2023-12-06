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        Haberler Yaşam Yıldız Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Yıldız Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Prof. Dr. Sinan Anlaş ve Doç. Dr. Semih Örgel, Sivas'taki Yıldız Dağları'ndaki arazi çalışmalarında paederinae alt familyasına ait medon turcicus adı verilen yeni bir böcek türü keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:05
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        Sivas'taki Yıldız Dağları'nda keşfedildi
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin açıklamasına göre, Prof. Dr. Sinan Anlaş'ın yürütücülüğünde devam eden "Orta Anadolu Bölgesi'ndeki paederinae (coleoptera: staphylinidae) alt familyası türleri üzerinde faunistik ve sistematik araştırmalar" başlıklı TÜBİTAK projesi çerçevesinde, Yıldız Dağları Kayak Merkezi civarında çalışma yapıldı.

        Araştırmalar sırasında kör fare gibi memelilerin yuvalarında tespit edilen bir böcek türünün endemik olduğu değerlendirilerek Viyana, Paris ve St. Petersburg'taki tabiat tarihi müzelerinde korunan türlerle karşılaştırıldı.

        İncelemeler sonucu daha önce bilinmediği anlaşılan bu böcek türü, hazırlanan makalenin Journal of Insect Biodiversity adlı uluslararası dergide yayınlanmasıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

        Prof. Dr. Sinan Anlaş, yaptığı değerlendirmede, bu yeni türe Türkiye'ye özgü olması nedeniyle medon turcicus ismini verdiklerini belirterek, "Çok nadir ve özel bir tür olduğundan bu böcek türü ile ilgili gelecekte moleküler çalışmalar da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK projesi kapsamında İç Anadolu Bölgesi'nde 20’den fazla yeni tür keşfedildiğini, bunların büyük bölümünün avcı yani yararlı olduğunu bildiren Anlaş, üniversite bünyesinde kurulan Alaşehir Zooloji Müzesi'nde yeni keşfedilen türlerin de arasında olduğu binlerce böceğin sergilendiğini aktardı.

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        #Yıldız Dağları
        #sivas
        #haberler
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