Yıldız Asyalı evlendi
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile hayatını birleştirdi
'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Yıldız Asyalı, üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Asyalı, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Oyuncu evlendiğini sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
2015'te iş adamı Emre Vatansever ile dünya evine giren Yıldız Asyalı, 2018'de boşanmıştı. Çiftin beraberliğinden Ayşe Mira adında bir kızları dünyaya gelmişti.
Yıldız Asyalı, 2020'de de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş ancak aynı yıl evliliği bitmişti.