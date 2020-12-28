2021 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların başında ise "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu geliyor. Peki Yılbaşı resmi tatil mi? 2021 resmi tatiller takvimi
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? RESMİ TATİL Mİ?
Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.
31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.
2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı 2021
2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021
Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 202
19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2021
2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 2021
2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021
Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.
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