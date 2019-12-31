Yılbaşı kelimesi nasıl yazılır? Yılbaşı TDK sözlüğüne göre; birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

YILBAŞI SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, yılbaşı şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yıl başı" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yılbaşı"dır.