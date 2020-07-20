Yılan burcu özellikleri nelerdir? Yılan burcu ile ilgili detaylar astroloji severlerler tarafından merak konusu oldu. NASA'nın yeni bir burç daha eklendi açıklamasının ardından yılan burcu anlamı da araştırılıyor.



YILAN BURCU HANGİ AY?

Yılan burcu 29 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor.

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

– Stratejik, sessiz ve etkileyicidirler.

– Hedefe direk gitmezler.

– Problem çözmek yerine kaçmayı tercih ederler.

– İnsanları etkilemeye çalışmayı amaç edinirler

YILAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Yılan kadını, kendini güvende hissetmek ister.

Tembeldirler,

Hazıra konmayı severler.

Tutkuludurlar

Çevresinde öyle olmasa da entellektüel olarak görünürler

YILAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Yılan erkekleri stratejiktirler.

Nazikdirler

Zenginleşme arzusunda olurlar

Duygusaldırlar ancak kimseye güvenmezler