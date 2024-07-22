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        Haberler Bilgi Ekonomi Yıl sonu TÜFE, dolar ve cari açık ne olur, beklenti ne yönde? TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

        Yıl sonu TÜFE, dolar ve cari açık ne olur? TCMB Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin Katılımcıları Anketi yayınlandı. 65 temsilci ile görüşülen ankette dolar, cari açık ve TÜFE oranlarındaki beklentiler açıklandı. İşte, TCMB'nin Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:04
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        • 1

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. TÜFE, cari işlemler ve dolar konusunda bir öngörüde bulunan uzmanlar gelecek için neler bekliyor? İşte, detaylar...

        • 2

          AYLIK TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI, YILLIK TÜFE BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan Temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

        • 3

          12 AY SONRASI DOLAR BEKLENTİSİ 41 TL

          Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

        • 4

          CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

          Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

        • 5

          POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

          Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

          TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

          12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

        • 6
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