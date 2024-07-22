CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.