"Haksız rekabet işini doğru yapanları devre dışı bıraktı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaşanan felaketin boyutu dikkatleri bir kez daha bu sonuca yol açan sorumlular zincirine çekti.

Her depremin ardından yaşanan 'deprem değil bina öldürür' tartışmaları, 'Neden yönetmeliğe uygun ve denetimi yapılmış binalar inşa edilemiyor, sorumlular zincirinde kimler var, deprem ülkesinde yaşıyoruz ama bu gerçeğe uygun hareket ediyor muyuz, sistemin düzeltilmesi için neler yapılmalı' gibi soruları gündeme taşıyor.

Konuyla ilgili Burçak Orçun'un sorularını yanıtlayan İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı ve Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Gökçe "Üzgünüm yine sonuçları konuşuyoruz. Her depremin sonucu afet olacak diye bir şey yok. Afet olayın kendisi değil sonucudur" dedi.

YIK, YAP, SAT ANLAYIŞI

Bir olayın afet olabilmesi için ortaya can ve mal kayıplarının çıkmış olması gerektiğini belirten Gökçe "Hiç itirazım yok arka arkaya büyük depremler yaşadık. Ama depreme karşı güvenli yapılarınız varsa o depremi çok az kayıpla atlatırsınız. Bugüne kadar deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış ve denetlenmiş yapıların hasar aldığını gördüm ama can kayıpları ortaya çıkardığını görmedim" dedi. Cemal Gökçe "Bizim ülkemizde yık, yap, sat anlayışı vardır ve bu yeni değildir. Bu anlayış içerisinde de özne olarak müteahhitler vardır. Halbuki özne olması gereken sağlıklı planlamalardır. Siyasi gücünüz, paranız ne olursa olsun istediğiniz yere istediğiniz yapıyı yapamazsınız" şeklinde konuştu.